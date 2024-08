Caliendo | Osimhen mi fa tenerezza guarda com’è gestito Calenda in Brasile non lo fanno più entrare

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 10 agosto 2024): «mi falo conosco: innon lopiù». Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, intervista Antonioil primo procuratore dopo Canovi. Fu sua la prima procura scritta ricevuta da un calciatore: il calciatore era Antognoni.ha idee chiare sul casoe attacca il procuratore. Tutto è cambiato, caro Antonio: non esistono più i procuratori di una volta. Proprio come le stagioni. Il clima non è più lo stesso, colpa del surriscaldamento globale degli interessi, dei conti correnti e delle voracità.«Adesso ci sono intermediari chea mezzo con i presidenti, e grandi gruppi americani, e inglesi, e i più giovani, i quaranta-cinquantenni, si mettono insieme, non sila guerra e si dividono il malloppo.