Calcio femminile serie C Ravenna debutto a Jesi

(Di sabato 10 agosto 2024) Pubblicato il calendario della prossimaC di. Infatti, il Dipartimento della Lega Nazionale Dilettanti, che guida la terzain rosa, ha reso note le date e le giornate della categoria nella quale sarà impegnato ilWomen. Si inizia il prossimo 8 settembre alle 15,30 (orario mantenuto sino al 27 ottobre, giorno del ritorno all’ora solare) e per le giallorosse la prima sfida sarà acontro la formazione locale che disputa le gare casalinghe al "Pacifico Carotti" capace di contenere poco meno di 5.000 tifosi. La prima gara casalinga del, che gioca come d’abitudine al "Soprani" di San Zaccaria, sarà domenica 15 settembre contro Chieti. L’ultima gara dell’anno solare 2024 sarà, per, la 12ª di campionato, il 24 novembre, in casa contro l’Isera.