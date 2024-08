Atletica Faith Kipyegon conquista ancora l’oro olimpico nei 1500 metri donne

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) È sempre lei la padrona dei. La kenianaè stata premiata nella scelta di non concentrarsi sui 10000a queste Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo l’argento dei 5000tra le polemiche per una squalifica per comportamento scorretto in gara e il ricorso della federazione del suo Paese che ha privato Nadia Battocletti del bronzonella prova citata, la fuoriclasse africana è stata la migliore su questa distanza. Kipyeong ha ottenuto il terzo titoloconsecutivo nella distanza, ricordando le affermazioni a Rio de Janeiro e a Tokyo. Un riscontro che certifica la sua grande continuità di rendimento. La keniana, primatista del mondo dei, si è imposta con il nuovo recorddi 3:51.29 in una gara ben condotta dall’inizio, nella consapevolezza di essere la migliore.