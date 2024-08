A Salerno senza freno a mano | L’obiettivo è passare il turno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) Uno Spezia in salute, con qualche dubbio sulla formazione da parte del mister D’Angelo, affronterà in esterna la Salernitana lunedì sera, nei 32esimi di Coppa Italia. Una cosa è certa, non sarà un allenamento. "Faremo il possibile peril". La squadra come sta? "Un paio di calciatori, Cassata e Reca, da valutare, ma contiamo di poterli recuperare. A livello di preparazione siamo dove dobbiamo essere a questo punto della stagione. Le condizioni atletiche sono mirate ad arrivare al meglio al campionato". L’ha sorpresa l’allontanamento di Macia? "Sì, come tutti. Avevamo parlato fino al giorno precedente la sua sospensione, ma ovviamente non è mia competenza scegliermi i dirigenti. Mi è stato comunicato dall’ad Gazzoli e non mi permetto di entrare nelle dinamiche societarie, evidentemente c’erano problematiche che non conosco".