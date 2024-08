Volley Italia in finale con le donne per la prima volta alle Olimpiadi I precedenti maschili Velasco fa doppietta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’affronterà gli USA nelladel torneo difemminiledi Parigi 2024, che andrà in scena domenica 11 agosto (ore 11.00) alla South Paris Arena. Le azzurre scenderanno in campo per sfidare la corazzata americana, che trionfò tre anni fa a Tokyo, e cullare il sogno di conquistare la medaglia d’oro. La nostra Nazionale non aveva mai superato lo scoglio dei quarti di(quattro eliminazioni in passato), questaè riuscita nell’obiettivorio e poi si è meritata anche l’accesso all’atto conclusivo. Di sicuro arriverà lamedaglia a cinque cerchi per la pallavolo femminilenostre latitudini, ma l’auspicio è che sia del metallo più pregiato.