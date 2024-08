Un finale malinconico per Paltrinieri | Potrebbe essere stata la mia ultima gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) Si è concluso con un nono posto il percorso a queste Olimpiadi di Parigi per Gregorio. La 10 km di nuoto di fondo non ha riservato grandi soddisfazioni al campione carpigiano che, dopo l’argento nei 1500 stile libero e il bronzo negli 800 sl in vasca, sperava di regalarsi un’altra medaglia nelle tanto discusse acque della Senna. Non è stato possibile ed è stato lui stesso a spiegarlo ai microfoni di RaiSport HD. “Èunamolto complicata oggi. Io come Acerenza non abbiamo provato il fiume, ma non mi è mai entrata la nuotata. Probabilmente ha inciso anche il fatto che io ho scaricato da un mese per gli impegni in piscina, mentre gli specialisti della 10 km sono arrivati in una condizione migliore. Ho fatto tanta fatica a nuotare a favore di corrente, ero completamente perso“, ha raccontato Greg.