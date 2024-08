Ultime Notizie Roma del 09-08-2024 ore 14 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 agosto 2024)dailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco in studio via libera di snella la proposta formulata da Stati Uniti Qatar Egitto per la ripresa delle trattative il 15 agosto rispondendo l’offerta degli Stati Uniti e dei mediatori l’ufficio del premier Benjamin Netanyahu ha annunciato che Israele invierà una delegazione Aldo al Cairo il 15 agosto per concordare i dettagli del quadro del cessate il fuoco a Gaza intanto proprio gli Stati Uniti avvertito di rame che un eventuale attacco massiccio contro Israele che userebbe un duro colpo all’economia e al governo di Teheran ci sono le condizioni per tre di battiti al ris così Donald Trump in una conferenza stampa dalla sua residenza di maralago in Florida annunciato di essere pronto a ingaggiare più confronti televisivi con la candidata in pectore democratici faccia a faccia su cui si è via libera da ...