Trap recensione | M Night Shyamalan dirige Josh Hartnett in un escape thriller al cardiopalma

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 9 agosto 2024) La nostradi, nuovodi M.con protagonista il ritrovato (e bravo): il regista della Pennsylvania gioca a scacchi con il pubblico, guarda a Hitchcock e a De Palma, mette su un’architettura di incastri e via di fuga e soprattutto diverte Ci aveva lasciato con Bussano alla porta, lo ritroviamo con. Anche se l’Apocalisse sembra passata M.torna a fare quello che sa fare meglio: giocare con i nostri nervi e (in parte) anche con le nostre aspettative, per poi rovesciarle. In questa partita a scacchi con il proprio pubblico, che assomiglia anche ad una caccia al topo, il padrone della scena è uninedito e incredibilmente convincente, personalità divisa tra padre amorevole e spietato assassino.