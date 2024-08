Traffico Roma del 09-08-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità nell’ambito dei lavori di riqualificazione di piazza Risorgimento da oggi il capolinea della linea di bus 32 si sposta temporaneamente su via Giulio Cesare all’altezza del civico 199 e qui Dunque che è limitata la linea di bus 32 le altre notizie per lavori di rinnovo dei Binari tranviari da lunedì prossimo sarà chiusa la corsia preferenziale di via Labicana È previsto un cambio di itinerario per 12 linee di bus i dettagli sulmobilita.