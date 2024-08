Scienza una nuova tecnica usa la luce per incidere immagini in 3D su un polimero

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 9 agosto 2024) Unache utilizza un “interruttore” chimico e un proiettore si e’ dimostrata efficace nel rendere ognidi una tela 3D riutilizzabile, con possibili importanti applicazioni in campo medico. Lo rivela un nuovo studio dei ricercatori della Dartmouth e della Southern Methodist University (Smu), pubblicato sulla rivista Chem. La ricerca si pone come ambizioso traguardo quello di mettere in futuro i medici in condizione di poter acquisire proiezioni tridimensionali di scansioni mediche, sospenderle all’interno di un cubo acrilico per creare una riproduzione portatile del cuore, del cervello, dei reni o di altri organi di un paziente. Poi, una volta terminata la visita, un rapido getto di calore cancella la proiezione e il cubo e’ pronto per la scansione successiva.