?Momenti di paura nella tarda mattinata di ieri, lunedì 14 luglio, in via Romagnosi a Trento, nei pressi di una lavanderia, dove un uomo di circa 70 anni ha minacciato con un fucile da caccia l'ex moglie, titolare dell'attività . Immediato l'intervento delle forze dell'ordine. In pochi minuti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Minaccia delle persone con un fucile e parte un colpo: arrestato - Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi, lunedì 14 luglio, in via Romagnosi a Trento dove un uomo di circa 70 anni ha minacciato con un fucile da caccia i clienti di una lavanderia.

Minaccia due donne col fucile in pieno centro, poi apre il fuoco contro i Finanzieri: arrestato - TRENTO – Pronto intervento dei militari della Guardia di Finanza ha scongiurato il degenerare di una situazione di estremo pericolo nel centro cittadino nella mattinata di ieri, lunedì 14 luglio. Come scrive nordest24.it

Minaccia l'ex con un fucile e poi lo sparo, gli attimi di terrore a Trento: in casa il 70enne aveva 22 fucili. Denunciato per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale - Ventidue fucili di diverso calibro, un pugnale, circa 1500 munizioni e 4 chili di polvere per ricarica. Come scrive ildolomiti.it