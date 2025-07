Impianti sportivi manutenzione straordinaria al campo di calcio Alfredo Pitto | 200mila euro per rifare l' impianto di illuminazione

Nel piano volto alla riqualificazione e manutenzione degli impianti sportivi cittadini, la giunta comunale ha approvato con delibera dell'11 luglio scorso il progetto esecutivo per un intervento di manutenzione straordinaria al campo di calcio Alfredo Pitto di via don Aldo Mei, in Corea. Si. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

