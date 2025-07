programmazione italia 1 cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Stai cercando la programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l’intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Italia Uno. In questo approfondimento invece potete trovare la programmazione tv di stasera di tutti i canali. Programmi Italia 1 di oggi, 16 Luglio 2021. Mattina. 07:31 - A-Team Il nipote di un boss della malavita e' un appassionato di corse d'auto, che vuole vincere con ogni mezzo Alla prossima corsa partecipa il nipote di Hannibal 08:30 - Chicago Med Connor e Latham operano un paziente con gli organi interni invertiti in modo speculare Un ragazzo aggressivo arriva in ospedale in preda ad una violenta crisi 09:28 - Chicago Med Natalie pensa che Gabe, un bambino affetto da tumore, debba sottoporsi ad un nuovo tipo di cure, ma il padre vuole risparmiargli inutili sofferenze VISIONE CONSIGLIATA AL SOLO PUBBLICO ADULTO 10:27 - Law & Order: Special Victims Unit A tre anni dall'arresto di un uomo per il sequestro di un bambino, l'imputato rifiuta di patteggiare e viene rinviato a giudizio PUO' NUOCERE AI MINORI 11:26 - Law & Order: Special Victims Unit Una madre denuncia la scomparsa del figlio che pensa essere partito, durante le vacanze di Natale, per una vacanza con la sua giovane insegnante del Liceo PUO' NUOCERE AI MINORI 12:25 - Studio Aperto Notizie e approfondimenti in diretta sui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto 13:05 - Sport Mediaset Approfondimento quotidiano in diretta sul mondo del calcio e dello sport a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset 13:45 - Sport Mediaset Extra Approfondimento quotidiano in diretta dedicato al mondo dei motori a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset 13:49 - Paperissima Sprint Con Juliana Moreira, Vittorio Brumotti e l'immancabile Gabibbo Filmati inediti di papere, gaffe ed errori tv da tutto il mondo ed oltre 270 sketch inediti all'insegna dei tormentoni musicali Pomeriggio. 🔗 Leggi su Tutto.tv

