Cinisello il picchetto degli atipici | 25 interinali ai cancelli della Oxidal Bagno chiedono lavoro e diritti

Cinisello Balsamo (Milano), 16 luglio 2025 – “Siamo 25 lavoratori somministrati, a tempo determinato e indeterminato, prevalentemente dell’agenzia per il lavoro During presso l’utilizzatore Oxidal Bagno. Abbiamo un’anzianitĂ anche superiore ai 10 anni di servizio ”. Si presentano così gli addetti dell’azienda metalmeccanica di Cinisello Balsamo, che si occupa di ossidazione di alluminio, e che ieri mattina hanno protestato davanti ai cancelli e si sono riuniti in assemblea “per difendere i nostri diritti e un lavoro sicuro”.  Chi è il fondatore  . Storica realtĂ a conduzione famigliare, l’azienda è stata fondata nel 1964 da Gianfranco Bagno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cinisello, il picchetto degli “atipici”: 25 interinali ai cancelli della Oxidal Bagno chiedono lavoro e diritti

