Trump | missili Patriot all' Ucraina già spediti dalla Germania

I missili Patriot per l'Ucraina sono stati giĂ spediti dalla Germania. Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg. Trump ha poi detto di non aver parlato con il suo omologo russo Vladimir Putin da quando ha annunciato dazi secondari a Mosca se non ci sarĂ un accordo entro 50 giorni sulla guerra. Esplosioni e feriti vengono segnalati stanotte in alcune cittĂ ucraine, con le autoritĂ militari di Kiev che hanno emesso diversi allarmi secondo cui ondate di droni russi stanno prendendo di mira la capitale e altre regioni del Paese. Lo riportano i media locali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump: missili Patriot all'Ucraina giĂ spediti dalla Germania

