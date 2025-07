Malpensa gli addetti alle pulizie ancora in lotta | nuovo presidio al Terminal 1 contro i tagli salariali

Malpensa (Varese), 16 luglio 2025 – Ieri i dipendenti della Dussmann, l’azienda che ha in appalto a Malpensa le pulizie in aeroporto hanno dato vita ad un presidio dalle 12.30 alle 15.30 al Terminal 1. Al centro della protesta: la riduzione della maggiorazione relativa alla retribuzione domenicale (dal 30% al 15%) e il trattenimento del buono pasto. A sostenere la mobilitazione Filcams Cgil Varese e Adl secondo i quali se non si torna al tavolo sarà sciopero. Una vertenza calda che si è inasprita dopo la proposta di Dussmann di un accordo separato sottoscritto il 4 luglio scorso da Fisascat Cisl Varese-Como, Uiltrasporti Varese e Flai. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Malpensa, gli addetti alle pulizie ancora in lotta: nuovo presidio al Terminal 1 contro i tagli salariali

Le due facce di Malpensa: da una parte lo scalo sempre più immerso nel clima estivo, affollato di passeggeri, in coda ai check-in, pronti a partire per le vacanze, dall'altra i lavoratori che protestano per ottenere il rispetto dei diritti acquisiti, in questo caso l'erogazione dei buoni pasto e il trattamento del lavoro domenicale, contro il dimezzamento della maggiorazione.

MALPENSA (Varese) Firmato l'accordo per i lavoratori di Dussmann, l'azienda che dal 2019 ha in appalto il servizio delle pulizie nell'aeroporto di Malpensa.

