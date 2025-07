Commessa molestata in negozio | Mi ha toccata era insistente

Modena, 16 luglio 2025 - “C’era qualche cliente in negozio ma erano tutti impegnati a guardare i prodotti. Si è avvicinato all’improvviso; vaneggiava. Mi ha toccato la spall a, ha cercato di avvicinarsi ancora e ha provato nuovamente a toccarmi. Mi sono allontanata e ha insistito affinchè lo seguissi. ’Vieni con me’ mi ha detto facendomi un cenno. Era mezzo nudo; ha provato a toccarmi un’altra volta. Per fortuna il titolare del negozio accanto è accorso in mio aiuto e poco dopo sono arrivati i carabinieri”. E’ questa la testimonianza della giovane commessa di una profumeria di via Taglio che ieri mattina, in pieno giorno è stata molestata da un giovane di origine straniera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Commessa molestata in negozio: “Mi ha toccata, era insistente”

