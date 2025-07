Motorini truccati e malamovida stretta della prefettura | Controlli mirati per verificare le manomissioni

Controlli tecnici mirati per accertare eventuali manomissioni meccaniche dei ciclomotori. È la misura in corso di valutazione da parte della Prefettura, di concerto con la Motorizzazione civile, per aumentare il livello di sicurezza in merito ai mezzi a due ruote condotti per lo più da minori. E. 🔗 Leggi su Livornotoday.it