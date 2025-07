San Siro scontro in tribunale sul vincolo storico Il Comune avverte | con lo stop gravi danni e sotto esame finisce il calcestruzzo

Milano, 16 luglio 2025 – Il destino della maxi-operazione che porterà alla vendita di San Siro a Inter e Milan entro fine luglio resta nelle mani del Tar della Lombardia, che oggi potrebbe sciogliere la riserva sul ricorso presentato dal comitato “Sì Meazza“ di Luigi Corbani. Ultima mossa per cercare di bloccare, al fotofinish, la cessione dello stadio. Nell’udienza, che si è celebrata ieri, il Comune (rappresentato dal capo dell’avvocatura, Antonello Mandarano), ha confermato la sua linea.  Il rischio del declino . “L’abbandono dello stadio di San Siro da parte di Milan e Inter da un lato priverebbe il Comune dell’indotto e del prestigio derivante dalla presenza di uno stadio per le squadre di sere A – si legge nella memoria presentata al Tar – nonché del progetto di riqualificazione dell’intero quartiere di cui le suddette squadre si farebbero carico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - San Siro, scontro in tribunale sul vincolo storico. Il Comune avverte: con lo stop gravi danni, e sotto esame finisce il calcestruzzo

