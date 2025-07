Che fine ha fatto Greta Spreafico? La rocker di Erba scomparsa tre anni fa nel Delta del Po e sparita nel nulla | indagini al palo

Erba (Como), 16 luglio 2025 – Nessuno cercherĂ piĂą Greta. Dopo poco piĂą di tre anni dalla scomparsa della cantante erbese conosciuta per la sua voce graffiante, c’è il rischio che la sua storia finisca nuovamente in un buco nero. Per la seconda volta la Procura di Rovigo ha chiesto l’archiviazione delle indagini sul suo caso. Greta era scomparsa a 53 anni nella zona del Delta del Po a Porto Tolle, in provincia di Rovigo. Il suo corpo non è mai stato ritrovato e nemmeno l’auto che utilizzava, una Kia Picanto. Dalla notte tra il 3 e 4 giugno 2022 a oggi non è mai emerso nessun elemento significativo che consentisse di ritrovarla o di capire che fine avesse fatto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Che fine ha fatto Greta Spreafico? La rocker di Erba scomparsa tre anni fa nel Delta del Po e sparita nel nulla: indagini al palo

In questa notizia si parla di: scomparsa - greta - anni - erba

Greta Zanni scomparsa da Formigine vicino Modena, il telefono lasciato a casa e l'ipotesi della lite - Greta Zanni è una donna di 33 anni scomparsa da Formigine, nella provincia di Modena, che sembra si sia allontanata dopo una lite in famiglia

Greta Spreafico, la cantante scomparsa da 3 anni: la Procura chiede l’archiviazione dell’inchiesta per omicidio - La Procura di Rovigo ha chiesto l'archiviazione per Andrea Tosi e Gabriele Lietti indagati nell'ambito dell'inchiesta per omicidio preterintenzionale, distruzione e occultamento di cadavere aperta per far luce sulla scomparsa di Greta Spreafico, la cantante sparita il 4 giugno 2022 da Porto Tolle (Rovigo).

Greta Spreafico scomparsa da tre anni, la Procura chiede una nuova archiviazione. Ma dov’è finita la cantante? - Como, 15 luglio 2025 – Una casa da vendere, un’automobile mai trovata, un rigonfiamento in un terreno che non esiste e una donna, Greta Spreafico,  scomparsa dal 4 giugno 2022.

Che fine ha fatto Greta Spreafico? La rocker di Erba scomparsa tre anni fa nel Delta del Po e sparita nel nulla: indagini al palo; Cantante di Erba scomparsa, il giallo di Greta Spreafico resta senza soluzione: chiesta l'archiviazione; Il caso di Greta Spreafico: dalla scomparsa alla riapertura delle indagini per omicidio.

Greta Spreafico , la cantante scomparsa nel nulla da oltre due anni: la Procura chiede una nuova archiviazione, ma il mistero resta - Un’auto mai trovata, una casa da vendere, un rigonfiamento di terreno sospetto che non esiste e una donna, Greta Spreafico, svanita nel nulla all’alba del 4 giugno 2022. Come scrive msn.com

Greta Spreafico scomparsa da tre anni, la Procura chiede una nuova archiviazione. Ma dov’è finita la cantante? - La rocker 53enne, originaria di Erba, in provincia di Como, ha fatto perdere le sue tracce dal 4 giugno 2022. Secondo msn.com