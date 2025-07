Bressana Bottarone doppio assalto ai supermarket | banda di incappucciati sradica la cassaforte

Bressana Bottarone (Pavia), 16 luglio 2025 – Due colpi nella stessa notte, con identiche modalitĂ e obiettivi, uno a segno e l’altro rimasto solo tentato, ai danni due supermercati Gulliver, a una dozzina di chilometri di distanza. Sono stati presi di mira i punti vendita a Bressana Bottarone, in via Primo Maggio, e a Broni, in viale Gramsci. Prima il furto a Bressana, quando erano circa le 2 di ieri. Ignoti malviventi sono arrivati a bordo di un furgone, con il quale si sono scagliati contro la vetrata dell’ingresso, che è stata sfondata. Sono scesi quattro uomini, ripresi dalle telecamere della videosorveglianza ma irriconoscibili perchĂ© incappucciati e vestiti di nero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bressana Bottarone, doppio assalto ai supermarket: banda di incappucciati sradica la cassaforte

In questa notizia si parla di: bressana - bottarone - doppio - assalto

Incidente a Bressana Bottarone, violento scontro frontale: morto 84enne - Bressana Bottarone (Pavia) - E' morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Un uomo di 84 anni, residente a Pancarana, era al volante della sua Ford Fiesta quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e avrebbe invaso la corsia dell'opposto senso di marcia, schiantandosi frontalmente contro una Toyota.

Bressana Bottarone, doppio assalto ai supermarket: banda di incappucciati sradica la cassaforte; Cosa fare a Varese: eventi e news.

Bressana Bottarone, doppio assalto ai supermarket: banda di incappucciati sradica la cassaforte - Un’ora dopo un blitz simile a Broni ai danni di un punto vendita della stessa catena ... Da ilgiorno.it

Bressana Bottarone, assalto a portavalori: cinque arresti - Il Giorno - accusate di aver fatto parte della banda che la mattina del 14 novembre 2014 assaltò e rapinò un furgone portavalori a Bressana Bottarone ... Segnala ilgiorno.it