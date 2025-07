Carlos Alcaraz piangina | deriso anche dai suoi coach

Nella finale di Wimbledon tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, l’atmosfera è passata dall’euforia alla tensione in pochi scambi. Dopo aver conquistato con brillantezza il primo set, lo spagnolo ha iniziato a faticare negli scambi da fondo, soffrendo il ritmo imposto dal 23enne altoatesino. In quei momenti, il murciano ha cercato spesso lo sguardo e il sostegno della sua panchina, dove accanto a Juan Carlos Ferrero siede Samuel Lopez, il co?allenatore che lo segue in molti tornei. Durante il delicato passaggio del secondo set, Lopez ha catturato l’attenzione di tutti con un gesto ironico ma significativo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Carlos Alcaraz "piangina": deriso anche dai suoi coach

