Sondrio lo spaccio era tutto in famiglia | ecco come agivano padre figlio e nuora finiti in carcere

Sondrio, 16 luglio 2025 – Obbligo di dimora per il padre, 69 anni, carcere per il figlio di 45 e obbligo di firma per la di lui moglie, una sudamericana 47enne che per soddisfare la propria affezionata clientela facevano su e giù dal Lecchese. Emergono altri particolari dell’indagine dei carabinieri di Sondrio chiamata “Trinità”, iniziata nel mese di agosto del 2024, a seguito di diverse segnalazioni di cittadini. TIRANO, Indagine "Trinità"- foto (ANSAANP) Ai clienti di Sondrio e circondario, infatti, i tre spacciavano soltanto cocaina “di quella buona ”, coca della quale, a propria volta, andavano a rifornirsi da una batteria di spacciatori nordafricani molto ben organizzata, con addirittura tre differenti punti di “ cessione ” che venivano, di volta in volta, comunicati a seconda delle circostanze (orario, luce, intensità del traffico presente sulla SS 36 o presenza di lavoratori nella zona industriale). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

