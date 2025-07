Florida eseguita condanna a morte

3.01 Una condanna a morte è stata eseguita in Florida,portando il numero di esecuzioni nel Paese da inzio 2025 a 26, il totale piĂą alto degli ultimi 10 anni. Michael Bell, 54 anni,è stato giustiziato con iniezione letale nel penitenziario statale di Raiford, ha annunciato il Dipartimento di Correzione della Florida. E' stato condannato per gli omicidi di Jimmy West, 23 anni, e Tamecka Smith, 18 anni, nel 1993 a Jacksonville. La pena di morte è stata abolita in 23 dei 50 Stati.In California, Oregon e Pennsylvania c'e una moratoria. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

