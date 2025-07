Marina di Massa, 16 luglio 2025 – Tutto è pronto per l’inizio della festa votiva mariana della parrocchia di San Giuseppe e San Vincenzo de Paoli, in via Pisa a Marina di Massa. La devozione di questa parrocchia. turistica è rivolta a una piccola effigie della beata Vergine Maria attribuita alla cerchia del famoso pittore seicentesco Guido Reni. La chiesa parrocchiale è contemporanea, l’ultima costruita nella Diocesi, ed è stata inaugurata nel 2017. Tuttavia, attraverso vari passaggi, il piccolo quadro che raffigura Maria in atto di preghiera, e che era stato a suo tempo donato alla parrocchia, è stato collocato in un luogo d’onore anche nella nuova chiesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il litorale festeggia la patrona, pellegrinaggio e processione per la Madonna del Soccorso