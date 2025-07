vita da cani tra mancate adozioni e abbandoni volontari in prima linea

La Spezia, 16 luglio 2025 – Abbandono, rinuncia della proprietĂ . Un tema attuale, quando si parla di animali d’affezione, che nello Spezzino non conosce stagionalitĂ . Fenomeni diventati tristi clichĂ© che non hanno una stagione preferita e si verificano durante tutto il corso dell’anno. “Per quanto riguarda i nostri dati non riscontriamo, per il periodo estivo, un aumento delle rinunce e degli abbandoni, ma entrambe sono dilazionate lungo tutto il corso dell’anno”. A parlare è Pierandrea Fosella, volontario tra i responsabili de L’Impronta Volontari Indipendenti, l’associazione che ha in gestione il canile municipale di San Venerio dal primo agosto del 2018 e a cui l’amministrazione comunale ha rinnovato per altri tre anni il contratto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

