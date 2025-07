Problemi sulla provinciale Per Google Maps è strada chiusa i turisti non sanno dove passare

Pescia, 16 luglio 2025 ‚Äst‚ÄúStiamo provando una sensazione generale di abbandono perch√©, con chi ci interfacciamo, troviamo soltanto silenzio e mancanza di risposte alle comunicazioni‚ÄĚ. Alza la voce Jacopo Bossi che, col fratello, gestisce l‚ÄôOasi Lignana sulla prima montagna pesciatina che, in questi giorni, si sta trovando di fronte a situazioni paradossali: ordinanze provinciali su chiusure di strade che vengono rispettate in parte, lavori eseguiti ma non sufficienti a garantire una generale sicurezza lungo la SP34 Val di Forfora, cartelli stradali che si contraddicono da soli nel giro di cinquanta metri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

