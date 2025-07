Francesco l’ingegnere nel pallone | Dall’Atm di Milano agli afghani in Danimarca Vi racconto il mio calcio

MILANO – Cosa ci fa un ingegnere quarantenne dell’Atm di Milano sui campi sportivi nel cuore di Copenaghen? Strano ma vero, allena una squadra di ragazzi afghani. Di piĂą: ha scritto una storia di pallone e riscatto. PerchĂ© l’integrazione può unire i popoli all’insegna dello sport, ed è quello che da qualche anno accade in Danimarca anche grazie ad un tecnico italiano. Succede infatti che dalle panchine delle giovanili lombarde (Romano Banco, Alcione, Masseroni, Buccinasco) Francesco Errante si è trovato a guidare un gruppo composto da rifugiati o figli di rifugiati provenienti da Kabul e dintorni (anche iraniani), per i quali il calcio è molto piĂą di un gioco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Francesco, l’ingegnere nel pallone: “Dall’Atm di Milano agli afghani in Danimarca. Vi racconto il mio calcio”

In questa notizia si parla di: milano - francesco - ingegnere - pallone

Papa Francesco con il giubbotto salvagente e il piccolo Alan Kurdi ai suoi piedi: il murale apparso sui muri della Caritas a Milano - Un nuovo murale firmato dall’artista contemporaneo aleXsandro Palombo è comparso a Milano, sui muri esterni della sede della Caritas Ambrosiana.

Funerali di Papa Francesco, da Milano in 7mila per le esequie - Sabato 26 aprile è il giorno dei funerali di Papa Francesco, scomparso lunedì 21 aprile. La cerimonia è prevista alle 10 a Roma, sul sagrato della Basilica di San Pietro.

Conclave 2025, successore Papa Francesco: escluse diocesi di Milano, Venezia, Genova e Palermo - (Adnkronos) –?Al prossimo Conclave per l'elezione del successore di Papa Francesco alcune diocesi italiane storicamente di grande rilievo per la prima volta non saranno rappresentate nel Collegio cardinalizio, poiché i rispettivi vescovi non sono stati nominati cardinali dal Pontefice defunto.

Chi era Francesco Meazza, l’ingegnere di 25 anni travolto sulla ... - Francesco Meazza è stato travolto e ucciso da un'auto in transito lungo la statale 336. Secondo fanpage.it

Milano, Ignazio La Russa e l'infanzia a Paternò: «Giocavo a pallone ... - tra l'altro parente dell'ingegnere Ligresti, un suo cugino, ... Lo riporta milano.corriere.it