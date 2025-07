Bergamo, 16 luglio 2025 – A una settimana dal tragico episodio della morte di Andrea Russo, l’uomo di 35 anni che, all’aeroporto di Orio al Serio, dopo essere riuscito ad eludere i controlli, si è lanciato nel reattore di un aereo in fase di decollo, il Consiglio comunale di Bergamo, al termine della seduta di lunedì sera, che si è concentrata sulla sicurezza dello scalo aeroportuale orobico, ha chiesto al Governo piĂą agenti di polizia da impiegare nei controlli all’aeroporto.  BERGAMOMORTO IN PISTA A ORIO RISUCCHIATO DAL MOTORE DI UN VOLO VOLOTEA==ANDREA RUSSO LA VITTIMAFOTO DE PASCALE ANSA LOCAL Il dramma di Orio al Serio in quei 56 secondi verso la morte, il video e il dubbio: come ha potuto raggiungere l’aereo? Convergenza politica . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Andrea Russo risucchiato da un aereo a Orio: Bergamo chiede più poliziotti per la sicurezza del terzo scalo italiano