Il cantiere infinito a Firenze Lo fotografo da 55 giorni non c’è mai nessuno a lavorare

Firenze, 16 luglio 2025 – Da 55 giorni scatta la stessa foto, ogni mattina, dalla finestra di casa sua. Federico Gerini, che abita in via Pietrapiana da oltre trent’anni, ha iniziato a documentare la situazione surreale del cantiere abbandonato che da fine marzo occupa una delle strade più frequentate del centro storico di Firenze. “E’ stato aperto il 26 marzo e secondo il cronoprogramma doveva essere chiuso entro il 21 giugno. Siamo a metà luglio ed è tutto ancora fermo”, racconta. I lavori sono stati sospesi e l’intervento, pensato in origine per realizzare cassonetti interrati dopo il rifacimento dei sottoservizi, adesso è rimasto incompiuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il cantiere infinito a Firenze. “Lo fotografo da 55 giorni, non c’è mai nessuno a lavorare”

In questa notizia si parla di: firenze - cantiere - giorni - infinito

Arte contemporanea per cantiere ex chiesa Barnabiti a Firenze - Firenze, 9 maggio 2025 - Il progetto 'Cantieri', con le sue incursioni artistiche sui ponteggi che delimitano le aree di restauro delle opere pubbliche cittadine, torna con un'installazione all'ex chiesa di San Carlo dei Barnabiti in Oltrarno a Firenze dove sono già stati recuperati e restaurati gli affreschi e dove il Comune vuole realizzare uno spazio polivalente con vetrina di eccellenze artigianali fiorentine.

Firenze, il cantiere della tragedia di via Mariti: via le gru, comincia la messa in sicurezza - Firenze, 6 maggio 2025 – E’ iniziato il percorso per la messa in sicurezza del cantiere di via Mariti, dove il 16 febbraio del 2024 morirono cinque operai dopo che una trave portante si spezzò.

Giani: cantiere nuova stazione AV 15 metri sotto Firenze - Firenze, 30 apr. (askanews) - Ricognizione tecnica ai cantieri del passante Alta Velocità di Firenze del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, insieme all'assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli, con Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Aldo Isi, amministratore delegato RFI, Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato di Trenitalia, Dario Lo Bosco, amministratore delegato di Italferr, e Paolo Pizzarotti, presidente dell'impresa realizzatrice.

Giunti al giro di boa della stagione 2025, sono tre gli alfieri del momento per la Pugilistica Lucchese La prima è Miria “Lady K” Rossetti Busa, che sabato 14 giugno ha disputato la finale del campionato regionale assoluto élite 48kg a Firenze, dove ha incontrat Vai su Facebook

Il cantiere infinito a Firenze. “Lo fotografo da 55 giorni, non c’è mai nessuno a lavorare”; Firenze, il caso del Marco Polo inscatolato tra il cantiere infinito e i furti notturni: la protesta degli studenti; Cantiere infinito (e fermo) in via Pozzo Campana, protestano i residenti.

Il cantiere infinito a Firenze. “Lo fotografo da 55 giorni, non c’è mai nessuno a lavorare” - L’iniziativa di un residente per denunciare i disagi della strada: “E’ stato abbandonato e non sappiamo nulla”. Riporta msn.com

Cantieri a Firenze, in via Bolognese i lavori vanno avanti non-stop: l'obiettivo è finire prima del 10 settembre - Niente pausa dal 17 al 26 luglio per i concerti a Pratolino. Riporta corrierefiorentino.corriere.it