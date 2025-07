Colpo agli Studios toscani il governo blocca gli aiuti

Firenze, 16 luglio 2025 – Il Ministero della cultura ha revocato 66 milioni di euro giĂ concessi a produzioni cinematografiche, soldi elargiti sotto forma di credito d’imposta, il tax credit motore del cinema italiano. Inoltre altri 22 milioni sono stati congelati, con richieste di tax credit respinte. Il motivo? “Un lungo e scrupoloso lavoro di verifica e controllo” svolto da Nicola Borrelli, della direzione generale cinema, spiega la sottosegretaria alla cultura Lucia Borgonzoni. Purtroppo i tagli interessano, eccome, anche Firenze. Come spiega il giornale online Open, il principale bersaglio del ministero è la societĂ Sipario di Monika Bacardi e Andrea Iervolino, ovvero l’uomo che ha immaginato e progettato gli studi cinematografici dell’Impruneta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Colpo agli Studios toscani, il governo blocca gli aiuti

