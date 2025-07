Milano, 16 luglio 2025 – Tre rapine violente sono state messe a segno da giovanissimi in meno di una settimana. L’ultima è di lunedì sera: due amici di 19 e 20 anni sono stati aggrediti e derubati da sei ragazzi armati di una pistola e di un tirapugni poco prima delle 20 in via Varesina, in zona Certosa. Erano appena usciti da una struttura alberghiera quando sono stati accerchiati dal gruppo: uno li ha minacciati con la pistola mentre gli altri li strattonavano violentemente, insultandoli. Al ventenne è stata strappata la catenina d’oro e i soldi che aveva addosso. All’altro il cappellino da 300 euro, di un brand di lusso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Da via Varesina, a Romolo e viale Testi: tre raid violenti in meno di una settimana, Milano ora ha paura