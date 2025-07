Colle Brianza (Lecco), 16 luglio 2025 – U na necropoli vecchia di almeno tremila anni. È stata scoperta a Colle Brianza, durante alcuni scavi in un’area privata. Sono riemersi urne cinerarie, vasellame, spille, bracciali in rame e altri ornamenti funebri. Al momento solo pochi addetti ai lavori qualificati hanno potuto ammirare i reperti, molto rari in Brianza. Presto però tutti potranno apprezzarli e conoscerne la storia, poiché verranno esposti al Museo Archeologico di Lecco. CARDINI LECCO COLLE BRIANZA = SCAVI ARCHEOLOGICI - ARCHEOLOGI - ARCHEOLOGO - ARCHEOLOGA - NECROPOLI - ARCHIVIO La scoperta . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una necropoli di tremila anni fa: la sorpresa durante gli scavi a Colle Brianza