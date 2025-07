Pisa, 16 luglio 2025 – V igilantes o non vigilantes. Il dilemma è servito tra ombrelloni e strutture balneari del litorale pisano, che in questi giorni si interrogano se ricorrere al fai da te per garantirsi un minimo di sicurezza. Il tema è piombato sull’estate pisana con gli ultimi avvenimenti, casi isolati sì, ma preoccupanti, del fine settimana: risse fuori dai locali, raid notturni negli stabilimenti da parte di gruppi di giovani e, da ultimo, il borsone trovato al bagno Costa Azzurra con due pistole, poi risultate armi sceniche, pressochĂ© scacciacani (come confermato da fonti di polizia). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Vigilanza privata nei lidi”. Misura in extremis dei gestori contro risse e atti vandalici