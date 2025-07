Aggressione in centro uomo di 30 anni dà una testata a un ragazzo Portato in ospedale

Castelfiorentino, 16 luglio 2025 – “ Mio figlio, minorenne, è stato aggredito e inseguito da una persona adulta che giĂ in passato si era segnalata per intemperanze. Voglio raccontare questa storia non per fare polemica, ma per sollecitare ulteriori interventi a tutela della sicurezza”. E’ la denuncia del quarantenne C.T. per un episodio del quale è stato protagonista il figlio diciassettenne lo scorso sabato intorno alle 21.30. “Mio figlio stava salendo dal piazzale verso la parte alta di Castello, per incontrare un’amica con la quale stava parlando al telefono. A un certo punto, ha incrociato un uomo di circa trent’anni, giĂ noto in cittĂ , probabilmente ubriaco – ha raccontato C. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aggressione in centro, uomo di 30 anni dĂ una testata a un ragazzo. Portato in ospedale

