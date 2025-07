Il bar dello sport sul fiume campioni e giornalisti a confronto sotto le stelle

Ameglia, 16 luglio 2025 – La passione per lo sport diventa un appuntamento dell'estate amegliese. Un percorso che giĂ in passato aveva caratterizzato le serate lungofiume a Bocca di Magra e Fiumaretta e adesso torna grazie alla prima edizione di "Voci di sport". L'occasione per ascoltare dai protagonisti storie, aneddoti, curiositĂ del mondo del calcio e del ciclismo insieme a super ospiti. Si inizia martedì 29 luglio con Giuseppe Saronni, indimenticato campione di ciclismo, insieme a Cordiano Dagnoni presidente della Federazione Italiana Ciclismo intervistati da Gianluca Tinfena. Giovedì 31 luglio arriva la voce del calcio, volto Rai e personaggio social Lele Adani.

Open day sul fiume. Sport e degustazioni - Canoa, canottaggio, dragonboat o kayak: per due giorni a Pavia sarà possibile praticare attività sportive alle quali magari non ci si è mai avvicinati prima e conoscere meglio il Ticino.

Open day sul Fiume Azzurro. Il Ticino tra barcè e canoe: "Lo sport attira il turismo" - "C’è un legame tra sport e turismo, perché se organizzi eventi sportivi, i turisti arrivano". Con l’obiettivo di avvicinare i pavesi e non solo al fiume, facendolo conoscere a partire dagli sport che sul Ticino si possono praticare, il Comune in collaborazione con le società storiche della città (Battellieri Colombo Società cooperativa sportiva dilettantistica, Cus Pavia, Canottieri Ticino, Club vogatori pavesi) ha organizzato per la prima volta un open day.

'Il Po invisibile', un progetto di sport e inclusione lungo il Grande fiume - Rendere la pratica della canoa un'esperienza unica per un gruppo di non vedenti e ipovedenti. Il progetto 'Il Po invisibile', promosso dal Canoa Club Ferrara, prevede che nel mese di agosto cinque appassionati percorreranno il Grande fiume, affrontando quattro giorni e 100 chilometri.

