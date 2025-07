Trenta nomi per Ignoto tre dal Dna su Chiara Poggi | via alle comparazioni la Procura di Pavia stringe il cerchio

Garlasco (Pavia), 16 luglio 2025 – Tre aggressori sulla scena del crimine, oppure una trentina di operatori che potrebbero aver “inquinato ”. Anche l’ultimo esito comunicato ieri alle parti dal perito, la genetista Denise Albani, incaricata col dattiloscopista Domenico Marchigiani dalla Gip Daniela Garlaschelli, per l’incidente probatorio chiesto dalla Procura di Pavia nella riaperta indagine sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco del 13 agosto 2007, non elimina le divergenze tra consulenti e avvocati nell’interpretazione degli stessi dati e nella formulazione di ipotesi opposte.  “Il corpo di Chiara Poggi non è stato contaminato, avevamo guanti in lattice e tute”: i verbali dei soccorritori a Garlasco La tesi di Marzio Capra  . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

