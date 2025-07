Dazi Usa un salasso da 8 milioni A rischio l’export agro-alimentare si salva il comparto florovivaistico

Pistoia, 16 luglio 2025 – Con l’annuncio, oramai definitivo, fatto dal presidente americano Donald Trump di imporre dazi al 30% per tutti i prodotti che verranno esportati dall’Europa verso gli Stati Uniti dal 1° agosto, torna a farsi sentire la preoccupazione da parte dell’economia, anche pistoiese, sulle conseguenze che tutto ciò potrĂ provocare. A differenza di altre province, come consolazione non del tutto secondaria, va detto che il principale volano degli affari sul territorio, ovvero il vivaismo, non soffrirĂ di ripercussioni visto che le esportazioni di piante vive oltreoceano sono pari a zero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

