Sbarcati 73 migranti al porto | Grande lavoro d’accoglienza

(Di venerdì 9 agosto 2024) Sono settantatré ialdi Ravenna la notte a cavallo tra mercoledì e ieri, mezz’ora dopo la mezzanotte. La nave ong Geo Barents di Medici Senza Frontiere è riuscita ad attraccare alla banchina del Terminal di Fosfitalia in via Baiona nonostante il nubifragio. A bordo, tutti uomini e due minori non accompagnati. Stabili le condizioni del gruppo soccorso nel Mediterraneo, fatta eccezione per un migrante, che è stato immediatamente soccorso e trasportato, in ambulanza, al pronto soccorso per eseguire maggiori accertamenti in seguito a violenze subite con problemi di natura traumatica e psicologica. L’emergenza, per fortuna, è subito rientrata e l’uomo è partito con altri settanta rifugiati in direzione Veneto, accompagnati dai pullman messi a disposizione dalla prefettura ravennate.