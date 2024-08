Riunione quantum a guida Usa L’Italia senza strategia non c’è

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 9 agosto 2024) All’inizio della scorsa settimana Kurt Campbell, vicesegretario di Stato degli Stati Uniti, ha ospitato a St. Michaels, nel Maryland, l’incontro inaugurale su scienza e tecnologia dell’informatica quantistica. Il numero due della diplomazia americana era accompagnato da funzionari della Casa Bianca e del dipartimento di Stato, come si legge in una nota. Presenti i rappresentanti di Australia, Corea del Sud, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone e Regno Unito. Si è discusso dello sviluppo di “approcci coordinati” al settore “per promuovere catene di approvvigionamento resilienti e affidabili, collaborazioni in materia di ricerca e sviluppo e un futuro quantistico in linea con gli interessi e i valori condivisi, consentendo al contempo a ciascun Paese di mantenere un ambiente competitivo per gli sviluppi quantistici”, si legge nel comunicato del dipartimento di Stato.