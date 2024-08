Reportage TPI – Viaggio a Jenin | dentro la piccola Gaza della Cisgiordania

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 9 agosto 2024) Le colline attorno asono cambiate rispetto a 20 o 30 anni fa, il verde degli ulivi ha lasciato il passo al bianco delle case in cemento armato, tutte squadrate, che formano le colonie. Dalla pianura dove nasce la città sono ben visibili, così come lo è il Monte Carmelo che nasconde la città da dove provengono in molti: Haifa. Dalla Nakba del 1948 i loro padri e i loro nonni hanno lasciato le case forzati dall’esercito del neonato Stato d’Israele. Chi è andato in Libano, chi a, altri ancora hanno proseguito verso la Giordania. Da quel giorno sono profughi di uno Stato che non esiste, quello palestinese. Chi vive ao ine aveva un permesso di lavoro almeno poteva andare a vedere cosa c’era dietro quel muro, gli altri no, soprattutto chi vive all’estero e non ha il diritto al ritorno.