Quel che non torna sulla tragedia di Cutro

(Di venerdì 9 agosto 2024) Un anno e mezzo fa quasi un centinaio di migranti morirono nel naufragio del loro caicco sulle coste calabresi. Sono sei i militari indagati per la, ma la ricostruzione dei pubblici ministeri non è priva di cortocircuiti logici e investigativi. Beccheggia nel mare in tempesta l’inchiesta sul naufragio di(26 febbraio 2023: 94 annegati), incapace di ancorarsi a una ricostruzione dei fatti che sia più solida dila tratteggiata dai pm di Crotone nell’avviso di conclusione delle indagini notificato, a fine luglio, a sei militari: quattro della Guardia di finanza e due della Capitaneria di porto di Vibo Valentia. Accusati, a vario titolo, di naufragio colposo e omicidio colposo plurimo.