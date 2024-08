Pop sotto casa | Il mio leone contro i vandali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) Sono suoi una buona parte dei murales monzesi. Di certo, quelli di sua mano, si distinguono per vivacità di colori e nettezza delle forme, e per quel simpatico pesce palla giallo stilizzato che usa apporre sempre come firma. Umberto Voci, in arte Joepalla, è lo streeartist più impegnato in città. Da sole due settimane ha firmato un nuovo murale alla scuola media Masih, dal titolo “Foto di classe“, una dozzina di animali ritratti in una posa di gruppo, a rappresentare l’integrazione. Ora, ha tanti altri progetti per Monza. Sembra che la street art a Monza stia prendendo sempre più piede. "Confermo. E da monzese non posso che esserne contento. Questo sta avvenendo probabilmente su impulso di Milano, che è molto avanti da questo punto di vista. Addirittura mi capita spesso che tante persone anziane mi incoraggino per abbellire la città e fermare il degrado.