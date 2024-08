Parigi 2024 delusione azzurra nella 10 km di nuoto | Acerenza quarto nono Paltrinieri

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ci abbiamo creduto fino alla fine, ma per l’Italia la 10 km diin programma alle Olimpiadi disi è risolta, purtroppo, in una grossa. A lungo, infatti, l’illusione di una medaglia aveva iniziato a prendere forma nelle acque della Senna, tanto discusse in questi giorni. Ma per Domenico, terzo per una buona parte della gara, alla fine è arrivato soltanto ilposto, la classica “medaglia di legno” che non ci fa certo esultare, anzi.Leggi anche: Sardegna, barca si ribalta: Anna Laura resta impigliatavela e muore Nelle acque della Senna, l’azzurro ha chiuso alposto, perdendo la volata per il bronzo con l’ungherese David Betlehem. Medaglia d’oro all’ungherese Kristof Rasovszky, argento al tedesco Oliver Klemet.