Parigi 2024 13 - Non esistono maledizioni

(Di venerdì 9 agosto 2024) Non, solo opportunità di fare qualcosa di storico. Parole e musica di Julio Velasco, entrato nella testa delle ragazze del volley in pochi mesi così come dalla testa riuscì a forgiare la generazione di fenomeni degli anni Novanta. Quella squadra fortissima - la squadre del secolo - sempre fermata sulla soglia della gloria olimpica. Domenica l'Italvolley femminile si giocherà l'oro a cinque cerchi contro gli Stati Uniti: ci è arrivata travolgendo tutto e tutti, compresa la forte Turchia in semifinale. Che non esistano tabù lo ha detto Velasco e chi siamo noi per non credergli. L'oro della pallavolo nobiliterebbe un medagliere arrivato a quota 30; quasi certamente non toccheremo le 40 di Tokyo ma va detto che quella italiana rimane una grande Olimpiade con qualche punta di rammarico per alcune gare andate nel verso sbagliato.