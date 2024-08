Olimpiadi | Italia è volata per eguagliare Tokyo 2020 Superata Roma 1960 le ultime carte

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) La fatidica ‘quota 40’ sembrava diventata ormai un miraggio per l’in questedi Parigi 2024. Invece questo incredibile venerdì 9 agosto, con ben sei medaglie come non accadeva da Sydney 2000, ha rimesso tutto in discussione: l’impresa diil bottino da record diresta difficile, ma non impossibile. Diciamolo subito: dovrà andare tutto bene, o quasi, nelledue giornate. Al momento l’ha collezionato 36 medaglie: 11 ori, 12 argenti e 13 bronzi. Considerando che la Nazionale di volley femminile è già in finale, è già certo che verranno superate le edizioni di Los Angeles 1932 e, quando il bottino finale fu proprio di 36 allori. Dove andare a pescare dunque le tre medaglie mancanti perla passata edizione nel Sol Levante? Sulla carta le occasioni davvero concrete sono quattro.