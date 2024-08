Non solo Osimhen un altro bomber verso l’addio | due club di Serie A sulle sue tracce

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 9 agosto 2024) In casa Napoli potrebbero cambiare presto tante cose. In particolare il reparto offensivo dove sono previsti alcuni colpi di scena. I prossimi giorni saranno molto importanti in casa Napoli per quel che riguarda il calciomercato. Ilazzurro ha diversi giocatori in uscita e prima di comprare dovranno partire diversi giocatori, specialmente nel reparto offensivo. Il casotiene ancora banco e preoccupa De Laurentiis e Manna, ma non è l’unica questione irrisolta per ilpartenopeo. Victor è al momento in uscita, il giocatore – come riporta il Corriere dello Sport – non verrà convocato per il debutto stagionale con il Modena e il Napoli attende offerte dignitose; la società non intende cedere il giocatore per meno di 100 milioni di euro e anche per questo motivo finora fatica a sbloccarsi l’affare Lukaku.