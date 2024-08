Microsoft Flight Simulator 2024 sarà possibile uscire dall’aereo ed esplorare il mondo a piedi

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il capo dello sviluppo di Asobo Studio, Jorge Neumann, ha svelato che inpresente anche una novità che non potrà che far piacere ai fan della serie:così daliberamente ildirettamente a. Lo sviluppatore ha rivelato che in questo nuovo capitolo hanno deciso di utilizzare ancora più dati reali ricavati dalle mappe di Bing, topografiche e via dicendo, con l’obiettivo di creare delle aeree più dettagliate rispetto al passato anche grazie ad un ampio uso della fotogrammetria per alcuni elementi specifici.