Lukaku al Napoli prima dell’addio di Osimhen? L’annuncio dalla radio ufficiale non lascia dubbi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’idea delriguardo il legame fra il colpo in entrata Romelue la cessione di Victorin uscita. Ildeve ancora risolvere il nodo di Victor. Non è infatti ancora arrivato nessun club disposto a spendere i 130 milioni di euro della sua clausola rescissoria e questo sta creando non pochi disagi nel mercato azzurro. Sembrava infatti già pronto l’arrivo di Romelual suo posto, ma questo resta al momento bloccato. Ecco che, così, nei giorni scorsi sono emerse alcune voci in merito ad un possibile arrivo diancora della cessione di, allo scopo di regalare il nuovo attaccante all’allenatore Contedell’inizio del campionato., svelato l’intreccio Si è espresso al riguardo Umberto Chairiello nel corso del suo intervento aCRC, nuovadel