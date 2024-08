Louis Vuitton | l’Americas Cup veste il logo della maison

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il lusso continua il suo viaggio e arriva anche nello sportswear dove raggiunge una grande notorietà. L’ultimo èche perCup realizza una nuova collezione dedicata all’evento tra abiti pratici in nylon e macroche accompagnano lo spettatore per lo show nautico. Un percorso estetico, quello, che si apre a nuove interpretazioni.: il suo contributo nell’evento Il nuovo luxury si apre a nuovi percorsi dove l’abito muta e sidi nuovi usi. Quello pratico dello sportswear è protagonista dell’ultima collezione diideata perCup. L’evento americano dedicato alla nautica ritorna e laparigina lo accompagna nella sua ultima edizione. I look rivedono le forme classiche del brand attualizzate dall’uso di tessuti come nylon e ryon, gli stessi usati dai velisti.